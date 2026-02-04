Ричмонд
Гладков застрял в лифте после ракетного обстрела Белгорода

Губернатор Белгородской области застрял в лифте во время массового отключения электричества в Белгороде.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков застрял в лифте во время массового отключения электричества после ракетного обстрела со стороны ВСУ 3 февраля. Об этом сообщает «КП-Белгород» со ссылкой на соцсети главы региона.

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Начал звонить, чтобы уточнить, когда приедет аварийная бригада», — сообщил Гладков.

По его словам, освобождение «пленников в лифтах» сработано качественно, а сам Гладков не опоздал на совещание, которое сам и назначил.

Как ранее писал KP.RU, во вторник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Всего из-за отсутствия электричества в городе освободили 77 человек из застрявших лифтов.