МИД России выпустил заявление на фоне истечения срока действия ДСНВ

В МИД РФ прокомментировали истечение срока действия ДСНВ.

Источник: Аргументы и факты

МИД РФ выпустил заявление на фоне истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», — сказано в публикации.

Отмечается, что Россия планирует действовать взвешенно и ответственно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе анализа американской военной политики и общей обстановки в стратегической сфере.

ДСНВ подписали в апреле 2010 года. Договор вструпил в силу в феврале 2011-го, он ограничивает количество стратегических наступательных вооружений сторон. В 2021 году его продлили на пять лет. Срок действия Договора истекает 5 февраля.