Axios: переговоры США и Ирана о ядерной программе Тегерана отменены

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, касающиеся ядерной программы Тегерана и запланированные на 6 февраля в Омане, были отменены. Соответствующие сведения со ссылкой на собственные источники опубликовал журналист американского портала Axios Барак Равид.
По его данным, два высокопоставленных американских чиновника проинформировали его о том, что ядерные переговоры, намеченные на пятницу, были отменены в связи с отказом Ирана соблюдать ранее достигнутые договоренности.
Ранее источник из числа американских должностных лиц сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа «по различным каналам» дала понять Ирану, что Вашингтон готов ко встрече по обсуждению условий сделки. Сообщалось, что вопросом организации переговоров занимаются власти Турции, Египта и Катара.