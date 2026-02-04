Рубио: конфликт на Украине «в какой-то момент закончится»

Он также подчеркнул важность проходящих в Абу-Даби встреч. «По вопросу о переговорах. Они идут сегодня и завтра (5 февраля — прим. ТАСС) в Абу-Даби. Хорошая новость в том, что впервые за долгое время у нас военно-технические команды как из России, так и с Украины встречаются на форуме, в котором участвуем и мы со своими экспертами», — заявил госсекретарь. Он напомнил, что «[спецпосланник президента США] Стив Уиткофф и [зять американского лидера] Джаред Кушнер тоже будут присутствовать на части этих [встреч]». «Мы думаем, что это важно», — указал Рубио.