Рубио: конфликт на Украине «в какой-то момент закончится»

«Эта война в какой-то момент закончится. И, когда это произойдет, Украина должна быть в состоянии мобилизовать все свои экономические ресурсы, чтобы быть в состоянии восстановиться», — сказал глава внешнеполитического ведомства США.
«У нее невероятный экономический потенциал. Это страна, которая, вероятно, может удвоить свой ВВП в следующие 10 лет при условии правильной экономической политики», — утверждал Рубио. «И мы, разумеется, считаем, что речь идет о составной части [стратегии] прочного мира», — заверил он. По словам шефа американской дипломатии, «этому было заранее посвящено много работы и размышлений». «Мы надеемся, что действия можно будет предпринимать, как только завершится война», — уточнил госсекретарь. «Что касается критически важных минералов, то речь идет о части [стратегии] экономического благосостояния будущей Украины», — добавил Рубио.
Он также подчеркнул важность проходящих в Абу-Даби встреч. «По вопросу о переговорах. Они идут сегодня и завтра (5 февраля — прим. ТАСС) в Абу-Даби. Хорошая новость в том, что впервые за долгое время у нас военно-технические команды как из России, так и с Украины встречаются на форуме, в котором участвуем и мы со своими экспертами», — заявил госсекретарь. Он напомнил, что «[спецпосланник президента США] Стив Уиткофф и [зять американского лидера] Джаред Кушнер тоже будут присутствовать на части этих [встреч]». «Мы думаем, что это важно», — указал Рубио.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел