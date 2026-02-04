Швеция обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen дальнобойными ракетами

«Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», — заявил Халметоя.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такой шаг может стать «переломным фактором» для ситуации на поле боя.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.