Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen дальнобойными ракетами

Шведская оборонная компания Saab ведёт переговоры с Украиной о возможном оснащении истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor. Об этом сообщил Юсси Халметоя, представитель Saab по авиационным вопросам, в интервью изданию Defense News.

Источник: Life.ru

«Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», — заявил Халметоя.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такой шаг может стать «переломным фактором» для ситуации на поле боя.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше