Зеленский рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби

Как заявляла омбудсмен России Татьяна Москалькова, обмены пленными между сторонами не происходили уже четыре месяца. При этом Москва продолжает поддерживать контакты с Киевом, поднимая вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменных процессов.