Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал об итогах первого дня нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби. По словам бывшего комика, украинская сторона уже обсудила промежуточные итоги контактов с Россией и США.
Глава киевского режима подчеркнул, что Украина ожидает новый весомый шаг — обмен пленными, который может произойти в ближайшее время.
Напомним, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала вторым раундом переговорного процесса. При этом все встречи делегаций будут максимально закрыты от прессы.
Как заявляла омбудсмен России Татьяна Москалькова, обмены пленными между сторонами не происходили уже четыре месяца. При этом Москва продолжает поддерживать контакты с Киевом, поднимая вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменных процессов.
Как заявляли в МИД РФ, украинская сторона уже срывала договоренности по обмену пленными, выполнив лишь 30% согласованных мер в данном вопросе.