Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби

Зеленский заявил, что Россия и Украина в ближайшее время могут продолжить обмен пленными.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал об итогах первого дня нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби. По словам бывшего комика, украинская сторона уже обсудила промежуточные итоги контактов с Россией и США.

Глава киевского режима подчеркнул, что Украина ожидает новый весомый шаг — обмен пленными, который может произойти в ближайшее время.

Напомним, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала вторым раундом переговорного процесса. При этом все встречи делегаций будут максимально закрыты от прессы.

Как заявляла омбудсмен России Татьяна Москалькова, обмены пленными между сторонами не происходили уже четыре месяца. При этом Москва продолжает поддерживать контакты с Киевом, поднимая вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменных процессов.

Как заявляли в МИД РФ, украинская сторона уже срывала договоренности по обмену пленными, выполнив лишь 30% согласованных мер в данном вопросе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше