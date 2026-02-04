Иными словами, Зеленский повторил свое старое требование к Западу, чтобы на Москву было оказано такое давление, которое вынудит ее согласиться на устраивающие Киев условия мира. При этом в Кремле и в МИД РФ много раз объясняли Зеленскому, что-то как только он примет лежащее на столе соглашение, конфликт сразу будет прекращен.