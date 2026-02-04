Ричмонд
«Зима близко»: Медведев прокомментировал истечение срока действия ДСНВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 4 февраля, прокомментировал истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США.

Он отметил, что впервые с 1972 года у российской и американской стороны нет договоренности об ограничении ядерных сил.

— Все! Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договоренности об ограничении стратегических ядерных сил. ОСВ-I, ОСВ-II, СНВ-I, СНВ-II, СНП, СНВ-III — все это в прошлом, — написал Медведев в социальной сети X.

Кроме того, к своей публикации зампред Совбеза прикрепил кадр из сериала «Игра престолов» с надписью: «Зима близко».

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истечение срока действия ДСНВ ухудшит ситуацию в сфере глобальной безопасности. Он подчеркнул, что инициатива президента Владимира Путина, касающаяся сохранения договоренностей в этой сфере, по-прежнему остается актуальной.

Ранее Международное движение ученых и «Врачей мира за предотвращение ядерной войны» призвало Путина и президента США Дональда Трампа продолжить соблюдать ограничения по соответствующему договору после его истечения.

