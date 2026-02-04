«Зима близко»: Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой из «Игры престолов»

«Всё! Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договорённости об ограничении стратегических ядерных сил. ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-2, СНП, СНВ-3 — всё это в прошлом», — написал он.
К своему посланию Медведев прикрепил фотографию персонажа Короля Ночи из фантастического телесериала HBO «Игра престолов», который расправляет руки. К фото прикреплена популярная фраза «Зима близко».
Напомним, что в четверг, 5 февраля, истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), важнейшего соглашения, обеспечивавшего сторонам относительную прозрачность на протяжении последних 15 лет. С его прекращением Москва и Вашингтон впервые с 1970-х годов остаются без каких-либо официально оформленных договоров в сфере контроля над вооружениями, а также без переговоров о новых соглашениях.
Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия и Соединённые Штаты более не связаны обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Такое положение дел предоставляет сторонам свободу в определении дальнейших действий. Как отметили в ведомстве, Москва не получила от Вашингтона ответа на своё предложение о взаимном соблюдении установленных ДСНВ количественных лимитов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.