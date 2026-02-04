«Зима близко»: Медведев отреагировал на истечение ДСНВ картинкой из «Игры престолов»

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия и Соединённые Штаты более не связаны обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Такое положение дел предоставляет сторонам свободу в определении дальнейших действий. Как отметили в ведомстве, Москва не получила от Вашингтона ответа на своё предложение о взаимном соблюдении установленных ДСНВ количественных лимитов.