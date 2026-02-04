Ричмонд
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию полевого командира ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля подтвердила, что после ранения офицера ЦАХАЛ в северной части сектора Газа в качестве ответной меры был ликвидирован полевой командир радикального движения ХАМАС.

Офицер ЦАХАЛ был ранен ночью.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободил всех живых заложников и стал возвращать тела погибших. Готовится второй этап урегулирования.

Читайте материал «КПП “Рафах” между сектором Газа и Египтом стал работать в тестовом режиме».

