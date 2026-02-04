Орбан осудил использование венгров Украиной в качестве пушечного мяса

«Ещё один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии», — написал Орбан в социальной сети X.
Премьер подчеркнул, что ответственность Будапешта — защищать своих граждан, и он не допустит, чтобы они стали разменной монетой или «пушечным мясом».
Ранее Орбан заявил, что Венгрия закрывает въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине. Напомним, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о смерти ещё одного этнического венгра, насильно мобилизированного сотрудниками ТЦК. Мужчины буквально украли с улицы. Причиной гибели стали проблемы с сердцем, обострившиеся на фоне беспредела могилизаторов.
