Жданова: Россия обнулит все попытки НАТО проецировать силу в направлении страны

«Безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена. Необходимые для этого меры уже принимаются и будут приниматься, чтобы обнулить все потуги блока проецировать силу в направлении нашей страны», — заявила она в ходе выступления на полях пленарного заседания Форума ОБСЕ.