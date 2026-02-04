Ричмонд
Жданова: Россия обнулит все попытки НАТО проецировать силу в направлении страны

Жданова заявила, что Россия учитывает возможно угрозы со стороны НАТО при планировании обороны страны.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона примет необходимые меры, чтобы обнулить потуги НАТО по проецированию силы в направлении нашей страны. Об этом заявила глава делегации России в Вене на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена. Необходимые для этого меры уже принимаются и будут приниматься, чтобы обнулить все потуги блока проецировать силу в направлении нашей страны», — заявила она в ходе выступления на полях пленарного заседания Форума ОБСЕ.

По словам Ждановой, генерируемые НАТО риски и угрозы в отношении РФ учитываются при планировании действий в области обороны страны. При этом Москва продолжает придерживаться курса на недопущение прямого вооруженного конфликта с альянсом.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался об отношениях страны с альянсом. Как подчеркнул глава государства, Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.

