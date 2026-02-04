Ричмонд
«Зима близко»: Медведев отреагировал на истечение срока действия ДСНВ

Медведев оценил истечение срока действия ДСНВ фразой из «Игры престолов».

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В своем англоязычном аккаунте в соцсети Х Медведев написал «вот и всё», а также приложил картинку с персонажем из сериала «Игра престолов» и подписью «зима близко».

Медведев об истечении срока действия ДСНВ. Фото: соцсети.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения срока действия договора.

Как писал сайт KP.RU, истечение 5 февраля срока действия ДСНВ может запустить неконтролируемую гонку ядерных вооружений.

