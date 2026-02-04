Ричмонд
Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными

Владимир Зеленский официально сообщил о подготовке к новой процедуре обмена удерживаемыми лицами.

Владимир Зеленский официально сообщил о подготовке к новой процедуре обмена удерживаемыми лицами. По словам украинского главы, возвращение военнослужащих должно состояться уже скоро. Это заявление прозвучало на фоне проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах второго раунда консультаций по урегулированию конфликта.

«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными», — говорится в сообщении, опубликованном в личном Telegram-канале Зеленского. Других деталей предстоящей процедуры он не привел, однако связал этот процесс с текущими дипломатическими усилиями.

В Абу-Даби, где в среду, 4 февраля, стартовал второй раунд встреч с участием делегаций России, США и Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало работы группы в столице ОАЭ. Как сообщает американский портал Axios, ожидается, что консультации, направленные на поиск путей урегулирования конфликта, продолжатся в четверг. Первый раунд этих встреч состоялся 23−24 января в закрытом формате без участия прессы.

