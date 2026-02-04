Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными

В Абу-Даби, где в среду, 4 февраля, стартовал второй раунд встреч с участием делегаций России, США и Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало работы группы в столице ОАЭ. Как сообщает американский портал Axios, ожидается, что консультации, направленные на поиск путей урегулирования конфликта, продолжатся в четверг. Первый раунд этих встреч состоялся 23−24 января в закрытом формате без участия прессы.