Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прокомментировал непродление договора СНВ отсылкой к известному сериалу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя завершение срока действия ДСНВ, заявил, что у России, являющейся правопреемницей СССР, и США впервые с 1972 года не будет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя завершение срока действия ДСНВ, заявил, что у России, являющейся правопреемницей СССР, и США впервые с 1972 года не будет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы.

Медведев сопроводил свое сообщение в Twitter изображением, подписанным «Зима близко» и являющимся отсылкой к известному сериалу.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.

Читайте материал «Рубио анонсировал комментарий Трампа по поводу ДСНВ».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше