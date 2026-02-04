Медведев прокомментировал непродление договора СНВ отсылкой к известному сериалу

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя завершение срока действия ДСНВ, заявил, что у России, являющейся правопреемницей СССР, и США впервые с 1972 года не будет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы.
Медведев сопроводил свое сообщение в Twitter изображением, подписанным «Зима близко» и являющимся отсылкой к известному сериалу.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.
Читайте материал «Рубио анонсировал комментарий Трампа по поводу ДСНВ».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.