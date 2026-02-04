Посол Келин: РФ не допустит размещения британско-французских войск на Украине

«Мы не допустим размещения войск ни одной страны — члена НАТО на территории Украины, поскольку это будет очередная линия атаки на Россию. Мы понимаем, что Украина хочет гарантии. Нам тоже необходимы гарантии безопасности», — сказал он. Глава диппредставительства отметил, что РФ не хочет испытывать угрозу «нападения со стороны сил НАТО или Украины». Келин назвал «неприемлемым и мертвым» предложение об отправке на Украину британско-французских войск из состава «коалиции желающих» в качестве гарантий безопасности для Киева.