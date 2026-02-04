Посол Келин: РФ не допустит размещения британско-французских войск на Украине

«Мы не допустим размещения войск ни одной страны — члена НАТО на территории Украины, поскольку это будет очередная линия атаки на Россию. Мы понимаем, что Украина хочет гарантии. Нам тоже необходимы гарантии безопасности», — сказал он. Глава диппредставительства отметил, что РФ не хочет испытывать угрозу «нападения со стороны сил НАТО или Украины». Келин назвал «неприемлемым и мертвым» предложение об отправке на Украину британско-французских войск из состава «коалиции желающих» в качестве гарантий безопасности для Киева.
Дипломат также заявил, что европейские страны не обсуждали с РФ многоуровневый план по обеспечению режима прекращения огня. Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина согласовала с европейскими странами упомянутый план, в том числе шаги, которые будут предприняты в ответ на нарушения со стороны России. По данным издания, нарушение режима прекращения огня со стороны Москвы повлечет ответ Брюсселя и Вашингтона в течение 24 часов, который будет включать дипломатические предупреждения и помощь украинской армии.