Три страны ЕС вышли из сделки по кредиту для Украины на €90 млрд

«Совет ЕС сегодня согласовал позицию по законодательной системе имплементации соглашения Европейского совета о предоставлении €90 млрд кредита Украине на 2026−2027 годы. Совет ЕС теперь нацелен на скорейшее достижения соглашения с Европарламентом, чтобы позволить перевести первые транши в начале второго квартала этого года», — говорится в тексте заявления.
Венгрия, Чехия и Словакия подтвердили свой отказ от участия в данной схеме финансирования. Сообщается, что решение принято в рамках процедуры расширенного партнёрства с участием 24 стран-членов ЕС. Данное решение не повлияет на бюджетные взносы стран, решивших не участвовать в расширенном партнёрстве.
Предполагается, что 30 млрд евро из общей суммы будут направлены на финансирование украинского бюджета, а 60 млрд евро — на закупку вооружения для продолжения боевых действий. Уточняется, что закупки оружия для Киева должны осуществляться преимущественно в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны.
В заключении Совет ЕС подчеркнул, что кредит будет привлечён за счёт займов ЕС на финансовых рынках, а процентные выплаты планируется покрывать из бюджета Евросоюза.
Ранее сообщалось, что более половины жителей Австрии выступают против выделения финансовой помощи Украине. Согласно опросу, 58% респондентов считают, что эти средства следует направить на решение внутренних проблем страны. Поддерживают финансовую помощь Киеву лишь 30% австрийцев. Наибольшее число противников финансовой поддержки наблюдается в возрастной группе от 30 до 59 лет, где 63% граждан выступают против выделения средств.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.