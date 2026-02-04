Три страны ЕС вышли из сделки по кредиту для Украины на €90 млрд

Послы 24 из 27 стран Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в виде кредита на сумму 90 млрд евро на 2026−2027 годы. Эта договорённость была достигнута на саммите ЕС в декабре прошлого года в качестве альтернативы конфискации российских активов. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.