«Сделаем очень плохие вещи»: Трамп пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану тяжкими последствиями, если вдруг Тегеран решит вернуться к своей ядерной программе и начнет открывать новые объекты. В тоже время Трамп утверждает, что Иран не выходил из переговоров.
«Мы сделаем очень плохие вещи», — сказал Трамп в интервью NBC, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если переговоры сорвутся и Иран продолжит ядерную программу.
«Они ведут переговоры с нами», — также сказал Трамп.
Ранее в среду портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана 6 февраля в Омане были отменены. США не согласились с просьбой Ирана перенести место проведения переговоров и их формат.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в четврег должны были лететь в Катар для переговоров с руководством этой страны по поводу ситуации вокруг Ирана. В итоге в Белом доме сообщили, что они останутся в Абу-Даби для участия в консультациях по Украине.