«Сделаем очень плохие вещи»: Трамп пригрозил Ирану

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в четврег должны были лететь в Катар для переговоров с руководством этой страны по поводу ситуации вокруг Ирана. В итоге в Белом доме сообщили, что они останутся в Абу-Даби для участия в консультациях по Украине.