Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наемники на Украине уже полгода не получают зарплату

Иностранный наемник рассказал, что киевский режим игнорировал потребности зарубежных военных после пребывания в зоне конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на Украине, уже полгода не получают зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Бывший командир разведроты интернационального легиона Райан О’Лири сообщил, что задержки с выплатами длятся уже почти шесть месяцев», — говорится в материале.

Иностранный наемник также сообщил, что киевский режим игнорировал потребности зарубежных военнослужащих после длительного пребывания в зоне боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, поступивших в ГУР Украины. Среди материалов оказались данные о гражданах США, Великобритании, Франции, Испании, Норвегии и других стран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше