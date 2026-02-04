Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на Украине, уже полгода не получают зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Бывший командир разведроты интернационального легиона Райан О’Лири сообщил, что задержки с выплатами длятся уже почти шесть месяцев», — говорится в материале.
Иностранный наемник также сообщил, что киевский режим игнорировал потребности зарубежных военнослужащих после длительного пребывания в зоне боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал, что пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, поступивших в ГУР Украины. Среди материалов оказались данные о гражданах США, Великобритании, Франции, Испании, Норвегии и других стран.