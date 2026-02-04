Латвия и Эстония призвали ЕС возобновить дипломатические каналы с Россией

Оба политика указали, что любые контакты с российской стороной допустимы только после консультаций с Украиной. По их словам, будущий представитель ЕС должен быть фигурой, приемлемой для всех государств союза.
«Я думаю, что нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно вести переговоры, но мы должны изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны сесть за стол переговоров, потому что сами украинцы начали переговоры. Так почему же не европейцы должны вести переговоры?» — сказала Силиня во время саммита в Дубае.
Среди возможных представителей ЕС Силиня назвала президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также канцлера Германии Фридриха Мерца, который решительно выступает против переговоров.
Идею начала прямых переговоров с Россией поддержали Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия. Представители этих стран считают важным не зависеть исключительно от Белого дома, который в настоящее время остаётся основным западным каналом общения с Москвой.
А ранее генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз «уже ведёт войну с Россией». При этом Карбонель отметила, что не считает ситуацию классическим военным конфликтом с мобилизацией населения и отправкой войск на фронт. По её словам, речь идет о противостоянии иного формата.
