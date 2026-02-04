Латвия и Эстония призвали ЕС возобновить дипломатические каналы с Россией

«Я думаю, что нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно вести переговоры, но мы должны изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны сесть за стол переговоров, потому что сами украинцы начали переговоры. Так почему же не европейцы должны вести переговоры?» — сказала Силиня во время саммита в Дубае.