Фон дер Ляйен считает, что кредит Украине укрепит ее позиции в переговорах

Фон дер Ляйен назвала помощь ЕС Киеву символом солидарности.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что финансовая поддержка со стороны Европы «усилит военный и дипломатический потенциал Украины». Об этом она сообщила в соцсети X.

«Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в 90 миллиардов евро Наша поддержка укрепит позиции Украины на поле боя и за столом переговоров», — написала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен считает, что такая финансовая помощь является «мощным символом неизменной солидарности» Европы с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Европа выделяет огромные средства на военную помощь Украине. Он отмечал, что такая политика стран ЕС усугубляет экономическое положение внутри этих государств. Песков подчеркивал, что подобные расходы лишь продлевают конфликт.

