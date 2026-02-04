Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал причину отставки спецпредставителя Путина Сергея Иванова

Сергей Иванов покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию.

Сергей Иванов покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию. Об этом 4 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснив, что именно на основании личной инициативы Иванова президент Владимир Путин подписал соответствующий указ об освобождении от должности, сообщает ТАСС.

Ранее в тот же день глава государства официально освободил его от обязанностей.

Напомним, что в 2016 году Путин перевёл Иванова с должности руководителя администрации президента на пост своего спецпредставителя.

Ранее сообщалось, что Песков подтвердил возобновление рабочих контактов с Парижем.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше