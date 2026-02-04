Песков назвал причину отставки спецпредставителя Путина Сергея Иванова

Сергей Иванов покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию. Об этом 4 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснив, что именно на основании личной инициативы Иванова президент Владимир Путин подписал соответствующий указ об освобождении от должности, сообщает ТАСС.
Ранее в тот же день глава государства официально освободил его от обязанностей.
Напомним, что в 2016 году Путин перевёл Иванова с должности руководителя администрации президента на пост своего спецпредставителя.
Ранее сообщалось, что Песков подтвердил возобновление рабочих контактов с Парижем.
