Песков назвал причину отставки спецпредставителя Путина Сергея Иванова

Сергей Иванов покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по собственному желанию. Об этом 4 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пояснив, что именно на основании личной инициативы Иванова президент Владимир Путин подписал соответствующий указ об освобождении от должности, сообщает ТАСС.