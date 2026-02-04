Вэнс: администрация Трампа готова искать точки соприкосновения с Россией

«Мы собираемся работать над тем, чтобы положить этому (украинскому конфликту — прим. ТАСС) конец, но могут быть и некоторые области для сотрудничества. Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», — заявил Вэнс.
Он подчеркнул, что внешняя политика Трампа строится на прагматичных интересах, а не на простом делении стран на друзей и врагов. По словам вице-президента, новый подход Белого дома предполагает возможность взаимодействия даже с оппонентами по тем вопросам, где интересы сторон совпадают. Вэнс отметил, что это отличает текущий курс от политики предыдущих администраций, которые отказывались от любого диалога с РФ из-за конфликта на Украине.