Вэнс: администрация Трампа готова искать точки соприкосновения с Россией

«Мы собираемся работать над тем, чтобы положить этому (украинскому конфликту — прим. ТАСС) конец, но могут быть и некоторые области для сотрудничества. Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», — заявил Вэнс.