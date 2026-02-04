Ричмонд
Опять гавкают о «Томагавках»

Завсегдатай киевских политических тусовок сенатор Линдси Грэм, террорист и экстремист, опять обратился с призывом к Дональду Трампу дать режиму Зеленского ракеты «Томагавк», поскольку остальные методы давления на Россию не дают результата. У нас Грэма не зря прозвали «дедушкой по вызову», подозревая, что его проукраинский лоббизм зиждется на конкретном материальном интересе.

А задача вброса простая: сорвать переговоры в Абу-Даби, возложить вину на Москву с ее чрезмерными требованиями, а потом призвать довооружить хунту для усиления ее переговорных позиций. Все полученные прежде натовские вооружения так и не стали «вундерваффе». Дозвуковые «Томагавки» даже с учетом их большой дальности на роль оружия победы также не годятся. Тем более что и Трамп заметил, что Америка за последние годы потратила немало таких ракет, и они ей самой нужны. К тому же это носители морского и воздушного базирования. А потому ВСУ нечем было бы их запускать. Но, как говорится, есть нюансы.

Подтверждается информация о появлении наземных установок для запуска таких крылатых ракет — «Тифон». Но никто украинским воякам их не доверил бы, а их появление с американским персоналом и обеспечением соответствующего логистически-разведывательного контура окончательно означало бы вовлечение США в прямое противостояние с Россией.

Главное, «Томагавки» — носители и ядерного оружия, а значит, их любой запуск может иметь глобально непредсказуемые последствия. Так зачем же тема далеко не новых крылатых ракет муссируется вновь? Тут важно и киевских союзников подбодрить, и вернуть тему украинского конфликта. Заодно дать понять Трампу, что подрыв нефтяных российских поставок — это хорошо, но существуют другие факторы давления в гибридной войне.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
