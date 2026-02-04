Опять гавкают о «Томагавках»

А задача вброса простая: сорвать переговоры в Абу-Даби, возложить вину на Москву с ее чрезмерными требованиями, а потом призвать довооружить хунту для усиления ее переговорных позиций. Все полученные прежде натовские вооружения так и не стали «вундерваффе». Дозвуковые «Томагавки» даже с учетом их большой дальности на роль оружия победы также не годятся. Тем более что и Трамп заметил, что Америка за последние годы потратила немало таких ракет, и они ей самой нужны. К тому же это носители морского и воздушного базирования. А потому ВСУ нечем было бы их запускать. Но, как говорится, есть нюансы.
Подтверждается информация о появлении наземных установок для запуска таких крылатых ракет — «Тифон». Но никто украинским воякам их не доверил бы, а их появление с американским персоналом и обеспечением соответствующего логистически-разведывательного контура окончательно означало бы вовлечение США в прямое противостояние с Россией.
Главное, «Томагавки» — носители и ядерного оружия, а значит, их любой запуск может иметь глобально непредсказуемые последствия. Так зачем же тема далеко не новых крылатых ракет муссируется вновь? Тут важно и киевских союзников подбодрить, и вернуть тему украинского конфликта. Заодно дать понять Трампу, что подрыв нефтяных российских поставок — это хорошо, но существуют другие факторы давления в гибридной войне.