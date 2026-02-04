Советник президента Франции Эмманюэль Бонн тайно посетил Москву, пишут СМИ

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, отметив, что пришло время Европе возобновить диалог с РФ. По его мнению, текущий формат переговоров по Украине, когда представители США обсуждают условия урегулирования с Россией без участия европейских стран, «не является оптимальным».