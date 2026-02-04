Советник президента Франции Эмманюэль Бонн тайно посетил Москву, пишут СМИ

По данным агентства Reuters, целью визита было установление диалога между сторонами.
«Эмманюэль Бонн, дипломатический советник президента Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами», — говорится в сообщении агентства «Рейтер».
Елисейский дворец пока воздерживается от комментариев и не подтвердил факт встречи.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, отметив, что пришло время Европе возобновить диалог с РФ. По его мнению, текущий формат переговоров по Украине, когда представители США обсуждают условия урегулирования с Россией без участия европейских стран, «не является оптимальным».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие между Россией и Францией осуществляется на рабочем уровне, но эти контакты не содержат «примечательного содержания».
Ранее сообщалось, что Франция блокирует выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, одобренной Евросоюзом в декабре. Париж выдвинул дополнительные требования, согласно которым кредиты должны быть использованы исключительно для приобретения европейского вооружения. Данный протекционистский подход вызвал недовольство в Вашингтоне, так как администрация Дональда Трампа активно продвигает американские оборонные контракты. Французские действия ставят под удар стабильность фронта Украины в связи с риском истощения её резервов.
