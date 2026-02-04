Ричмонд
Советник президента Франции Эмманюэль Бонн тайно посетил Москву, пишут СМИ

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн совершил визит в Москву 3 февраля для проведения встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом сообщает журнал L'Express, ссылаясь на свой источник.

По данным агентства Reuters, целью визита было установление диалога между сторонами.

«Эмманюэль Бонн, дипломатический советник президента Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами», — говорится в сообщении агентства «Рейтер».

Елисейский дворец пока воздерживается от комментариев и не подтвердил факт встречи.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, отметив, что пришло время Европе возобновить диалог с РФ. По его мнению, текущий формат переговоров по Украине, когда представители США обсуждают условия урегулирования с Россией без участия европейских стран, «не является оптимальным».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие между Россией и Францией осуществляется на рабочем уровне, но эти контакты не содержат «примечательного содержания».

Ранее сообщалось, что Франция блокирует выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, одобренной Евросоюзом в декабре. Париж выдвинул дополнительные требования, согласно которым кредиты должны быть использованы исключительно для приобретения европейского вооружения. Данный протекционистский подход вызвал недовольство в Вашингтоне, так как администрация Дональда Трампа активно продвигает американские оборонные контракты. Французские действия ставят под удар стабильность фронта Украины в связи с риском истощения её резервов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

