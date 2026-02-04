СМИ узнали о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

Дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона, Эмманюэль Бонн, находился в Москве 3 февраля для проведения встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает журнал L'Express.
Данный визит состоялся на фоне заявления Макрона о намерении как можно скорее организовать разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее, в декабре 2025 года по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, французский лидер высказал позицию, что Европе необходимо возобновить диалог с РФ, отметив, что текущий формат переговоров по Украине, где американские представители обсуждают условия урегулирования без участия европейцев, не является оптимальным.
4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя контакты, подтвердил, что Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне, но подчеркнул, что на данный момент эти контакты не носят примечательного содержания.
Ранее сообщалось, что Франция блокирует выделение Украине кредита в 90 млрд евро.
