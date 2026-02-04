СМИ узнали о «незаметном» визите советника Макрона в Москву

Ранее, в декабре 2025 года по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, французский лидер высказал позицию, что Европе необходимо возобновить диалог с РФ, отметив, что текущий формат переговоров по Украине, где американские представители обсуждают условия урегулирования без участия европейцев, не является оптимальным.