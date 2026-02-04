Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, после первого дня переговоров в Абу-Даби ждёт обмена пленными

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в среду заявил о вероятном скором обмене военнопленными. Соответствующее ожидание бывший комик выразил в публикации в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — сообщается в посте.

В своем обращении экс-комик также призвал завершить нынешний конфликт «реалистично». Он подчеркнул, что западные партнёры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и усилить давление на Москву. По мнению Зеленского, это необходимо для того, чтобы граждане Украины наглядно ощутили, что ситуация действительно движется в сторону установления мира.

Эти заявления прозвучали после очередного раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался по итогам переговоров рабочих групп в Абу-Даби. Политик отметил, что перечень нерешённых вопросов по урегулированию конфликта на Украине сокращается. Также МИД ОАЭ опубликовало фотографии продолжающихся переговоров между представителями России, США и Украины. На снимках запечатлены участники встречи за столом переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше