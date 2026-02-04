Зеленский заявил, после первого дня переговоров в Абу-Даби ждёт обмена пленными

«Будет значительный шаг: мы ожидаем обмена военнопленными в ближайшем будущем», — сообщается в посте.
В своем обращении экс-комик также призвал завершить нынешний конфликт «реалистично». Он подчеркнул, что западные партнёры должны предоставить Киеву гарантии безопасности и усилить давление на Москву. По мнению Зеленского, это необходимо для того, чтобы граждане Украины наглядно ощутили, что ситуация действительно движется в сторону установления мира.
Эти заявления прозвучали после очередного раунда трёхсторонних переговоров в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался по итогам переговоров рабочих групп в Абу-Даби. Политик отметил, что перечень нерешённых вопросов по урегулированию конфликта на Украине сокращается. Также МИД ОАЭ опубликовало фотографии продолжающихся переговоров между представителями России, США и Украины. На снимках запечатлены участники встречи за столом переговоров.
