Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте делает все возможное для срыва переговоров между РФ, Украиной и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя его выступление в Верховной раде.
— Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Киеву: оружие, самолеты, корабли и военных. Тот факт, что это может привести к крупной войне, его не беспокоит, — написал он в социальной сети X.
По его словам, генсек НАТО делает все для того, чтобы «любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских переговоров».
Рютте, выступая в Раде 3 февраля, сказал, на Украине появятся иностранные войска сразу же после заключения мирного соглашения с Россией.
По данным Financial Times, страны Европейского союза, а также Украина и США разработали многоуровневый план, в рамках которого планируется поддерживать Киев в период перемирия с Москвой. По данным издания, государства согласовали механизм «скоординированного военного реагирования» на случай, если РФ нарушит соглашение.