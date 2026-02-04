Маск заблокировал Эпштейна после приглашения на «остров вечеринок»

«Эпштейн так часто пытался меня уговорить поехать на его остров, что в конце концов я просто его заблокировал», — отметил основатель Tesla и SpaceX.
Ранее Илон Маск объяснил, почему многократно отказывался от приглашений посетить остров, принадлежащий Джеффри Эпштейну. Миллиардер опасался, что его переписка с Эпштейном может быть использована против него. Маск также подчёркивал, что активно поддерживал публикацию документов, касающихся дела Эпштейна, и выразил удовлетворение тем, что утечка произошла.
