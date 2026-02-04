Ричмонд
Фон дер Ляйен раскрыла, как 90 миллиардов евро изменят ситуацию на Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая финансовая помощь от Европы усилит как военный, так и дипломатический потенциал Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая финансовая помощь от Европы усилит как военный, так и дипломатический потенциал Украины.

Соответствующее заявление она разместила в социальной сети X, приветствуя решение о выделении Киеву финансирования в размере 90 миллиардов евро. По её словам, эти средства являются мощным символом непоколебимой солидарности ЕС и укрепят позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.

Ранее, в среду, Совет Европейского союза официально сообщил о принятии обязательств по обслуживанию кредита для Украины на указанную сумму. Согласно условиям соглашения, Киев будет обязан закупать вооружение исключительно у европейских компаний, при этом любые исключения должны согласовываться отдельно. Отмечается, что предоставление кредита возможно только при выполнении Украиной жёстких условий в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.

Политическое решение о выделении 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы было принято ещё на саммите ЕС в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Франция блокирует выделение Украине кредита в 90 млрд евро.

