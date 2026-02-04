Фон дер Ляйен раскрыла, как 90 миллиардов евро изменят ситуацию на Украине

Ранее, в среду, Совет Европейского союза официально сообщил о принятии обязательств по обслуживанию кредита для Украины на указанную сумму. Согласно условиям соглашения, Киев будет обязан закупать вооружение исключительно у европейских компаний, при этом любые исключения должны согласовываться отдельно. Отмечается, что предоставление кредита возможно только при выполнении Украиной жёстких условий в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.