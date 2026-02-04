Фон дер Ляйен раскрыла, как 90 миллиардов евро изменят ситуацию на Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая финансовая помощь от Европы усилит как военный, так и дипломатический потенциал Украины.
Соответствующее заявление она разместила в социальной сети X, приветствуя решение о выделении Киеву финансирования в размере 90 миллиардов евро. По её словам, эти средства являются мощным символом непоколебимой солидарности ЕС и укрепят позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров.
Ранее, в среду, Совет Европейского союза официально сообщил о принятии обязательств по обслуживанию кредита для Украины на указанную сумму. Согласно условиям соглашения, Киев будет обязан закупать вооружение исключительно у европейских компаний, при этом любые исключения должны согласовываться отдельно. Отмечается, что предоставление кредита возможно только при выполнении Украиной жёстких условий в сфере борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.
Политическое решение о выделении 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы было принято ещё на саммите ЕС в декабре 2025 года.
Ранее сообщалось, что Франция блокирует выделение Украине кредита в 90 млрд евро.
