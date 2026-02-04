В Сумах жители перекрыли магистраль, протестуя против отключений электроэнергии

Ранее глава Совета Украиной ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в феврале жители Киева могут получать электроэнергию всего по четыре-шесть часов в сутки. По его словам, две ТЭЦ — № 6 и Дарницкая — получили критические повреждения. Они надолго выведены из строя. Восстановление уникального оборудования может занять годы.