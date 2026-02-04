Ричмонд
В Сумах жители перекрыли магистраль, протестуя против отключений электроэнергии

В Сумах местные жители перекрыли автомобильное движение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Источник: Life.ru

Согласно изданию, люди заняли проезжую часть городской дороги на проспекте Победы, полностью заблокировав поток транспорта. Это уже третья акция протеста, прошлые проходили в декабре и январе на проспекте Лушпы.

Тем временем Центр противодействия дезинформации со ссылкой на Министерство энергетики сообщил, что распространяемые утверждения о «несправедливых отключениях» электричества и различном подходе к регионам, включая Сумскую область, не имеют под собой фактических оснований.

Ранее глава Совета Украиной ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что в феврале жители Киева могут получать электроэнергию всего по четыре-шесть часов в сутки. По его словам, две ТЭЦ — № 6 и Дарницкая — получили критические повреждения. Они надолго выведены из строя. Восстановление уникального оборудования может занять годы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.