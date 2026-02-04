Глава МИД Ирана назвал дату и место переговоров с США

Изначально планировалось провести встречу в Турции. Позже Financial Times сообщила, что Иран настоял на переносе переговоров в Оман. Об этом же сообщал портал Axios. По его данным, Вашингтон не хотел менять место проведения переговоров, и из-за этого встреча представителей стран якобы могла сорваться.