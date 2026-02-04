Умеров назвал трехсторонние переговоры в ОАЭ содержательными и продуктивными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшие в среду, 4 февраля, переговоры представителей РФ, Соединенных Штатов и Киева в столице ОАЭ, Абу-Даби, содержательными и продуктивными.
— Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения, — написал он в Telegram-канале.
По его словам, готовится отчет о переговорах для украинского президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало первые фото со второго раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. На снимке среди участников украинской делегации присутствуют глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица и Рустем Умеров.
По данным СМИ, российские дипломаты сменили тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, чтобы затормозить милитаризацию Европейского союза. В статье сказано, что в случае завершения боевых действий властям объединения будет «крайне трудно» обосновать перед налогоплательщиками необходимость увеличения оборонных расходов.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.