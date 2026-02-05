Конец ядерным договоренностям РФ и США: 5 февраля мир остался без ДСНВ

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркивал, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. В заявлении МИД России от 21 февраля 2023 года отмечалось, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные в договоре центральные количественные ограничения на СНВ в пределах срока его действия. Подчеркивалось, что «решение РФ о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо», но «для этого США должны проявить политическую волю и отказаться от агрессивного курса на подрыв безопасности» РФ, предприняв практические шаги по реальной деэскалации.