Конец ядерным договоренностям РФ и США: 5 февраля мир остался без ДСНВ

Истекшее соглашение Москвы и Вашингтона вступило в силу в 2011 году и заменило собой Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. В 2021 году документ был продлен сроком на 5 лет без предварительных условий.
Один из подписантов ДСНВ, нынешний заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в недавнем интервью назвал его «элементом доверия», который позволял ввести взаимный подсчет количества боеголовок и развернутых носителей, а значит контролировать ситуацию. Истечение действия последнего российско-американского договора в сфере стратегической стабильности, по оценке зампреда СБ, «должно всех насторожить».
США не оставляют выбора
Договор был подписан 8 апреля 2010 года в Праге Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, занимавшими тогда посты президентов РФ и США. В день подписания соглашения Медведев отмечал: «В итоге мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших». Он особенно подчеркивал, что от заключения договора выиграло все мировое сообщество.
Однако, как неоднократно указывали в Москве, США в итоге взяли курс на слом основ мировой архитектуры контроля над вооружениями. Так, еще в 2002 году Вашингтон вышел из Договора по ПРО, в 2019 году из Договора о РСМД, в 2020 году из Договора по открытому небу. Последней опорой в области контроля над вооружениями между РФ и США, двумя ядерными державами, оставался ДСНВ, который теперь канет в Лету, несмотря на желание Москвы выправить ситуацию в данной сфере.
8 августа 2022 года Россия была вынуждена уведомить США о временном выводе своих объектов из-под инспекции по ДСНВ «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества». Это решение принималось на фоне беспрецедентной антироссийской кампании Запада и ввода санкций против Москвы.
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркивал, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. В заявлении МИД России от 21 февраля 2023 года отмечалось, что Москва продолжит соблюдать предусмотренные в договоре центральные количественные ограничения на СНВ в пределах срока его действия. Подчеркивалось, что «решение РФ о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо», но «для этого США должны проявить политическую волю и отказаться от агрессивного курса на подрыв безопасности» РФ, предприняв практические шаги по реальной деэскалации.
22 сентября 2025 года Путин заявил, что Москва по истечении в феврале 2026 года срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Москва многократно напоминала американской стороне об этой инициативе президента РФ, но официального ответа США на предложение России так и не поступило.
Прагматизм без иллюзий
В Москве констатируют, что ситуация в мире станет более опасной после истечения ДСНВ. При этом, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия не собирается поддаваться на провокации и ввязываться в гонку вооружений. «Если какие-то “горячие головы” пребывают в плену иллюзий, что мы дрогнем, что мы поддадимся на провокации, погрузимся в какую-то гонку вооружений, — уверяю вас, этого не будет», — указал замминистра.
«Модернизация российской ядерной триады в исключительно продвинутой стадии. Появились и новые системы, которых не существовало на момент заключения договора. Все это общеизвестно. То есть со всех сторон мы гарантированно обеспечены по безопасности. В этой сфере не может быть ни у кого никаких сомнений», — указал он.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия продолжает ожидать ответа США на инициативу о лимитах по ДСНВ, однако никаких сообщений из Вашингтона на этот счет пока не было. При этом, как пояснил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отказ Вашингтона продлить ограничения после 5 февраля не будет для РФ катастрофой. «Да, мы за то, чтобы все ограничения соблюдались. Но если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, — сказал он. — Мы спокойно относимся к этому. У нас своя программа, которая будет реализовываться».
Мяч на американской стороне
Президент США Дональд Трамп несколько раз говорил о готовности Вашингтона к обсуждению с Москвой вопросов ядерного разоружения. Американская сторона отмечала, что Вашингтон стремится к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу. По словам лидера США, эта тема была затронута и в ходе контактов с президентом РФ в Анкоридже. Более того, Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина о сохранении количественных ограничений в рамках ДСНВ и признал, что полный вакуум в сфере контроля над вооружениями станет «большой проблемой для всего мира». Однако американская сторона не предприняла никаких конкретных шагов, никакой официальной реакции на инициативу РФ так и не было.
При этом Трамп постоянно продвигал идею ревизии ДСНВ. В интервью The New York Times в начале этого года он ясно дал понять, что в случае истечения договора США намерены заключить с Россией «более удачную» сделку с возможным привлечением других игроков. Речь в первую очередь идет о КНР: американский президент неоднократно указывал на необходимость привлечения Пекина в переговоры о контроле над вооружениями. Таким образом в Белом доме полагают, что к столу переговоров нужно пригласить другие ядерные державы, превратив двусторонний диалог в многосторонний формат.
В свою очередь, российская сторона сдержанно относится к заявлениям Вашингтона, считая, что возобновления предметного диалога по стратегической стабильности фактически невозможно без фундаментального пересмотра внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Как отмечают в Москве, для контактов по этой теме необходимы «далеко идущие сдвиги» в подходе США к отношениям с РФ в целом. При этом, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия не планировала предпринимать дополнительных дипломатических демаршей перед истечением срока ДСНВ, подчеркивая, что все необходимые предложения были сделаны заблаговременно, а отсутствие конструктивной реакции со стороны США рассматривается как осознанная позиция. «У них было много времени, чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ», — резюмировал российский дипломат.