Почему договор СНВ-1 был выгоден США: как СССР и Америка пришли к соглашению

Историк Юлин: Договор СНВ-1 был выгоден для США, потому они его и заключили.

Источник: Комсомольская правда

К подписанию первого договора о стратегических наступательных вооружениях между СССР и США привела разрядка международной напряженности. Об этом историк Борис Юлин рассказал KP.RU.

«К договору СНВ вела “разрядка международной напряженности”. Еще при Брежневе в 1970-е мы достигли договоренностей с США: давайте не наращивать ядерные арсеналы. О сокращении тогда речь еще не шла — пока лишь об ограничении», — отметил историк.

Юлин уточнил, что в 1980-е годы появились разговоры о снижении международной напряженности, и даже о возможном роспуске Варшавского договора. Переговоры 1985 года в Женеве начались с попытки достичь равновыгодных условий.

СССР предложил запретить ядерное оружие, но США и Британия не были заинтересованы из-за превосходства. Но когда СССР достиг паритета, западные страны задумались об ограничении ядерных вооружений.

Юлин подчеркивает, что договор СНВ-1 был выгоден США, а Союз считал его шагом к миру. Однако подписав его в 1991 году, никто не знал, что СССР распадется, а США станут доминировать в мире.

Ранее президент России Владимир Путин предложил США продлить на год центральные количественные лимиты в рамках добровольных самоограничений по ДСНВ. На данный момент РФ не получила ответа от США на это предложение.

