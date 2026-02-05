Почему договор СНВ-1 был выгоден США: как СССР и Америка пришли к соглашению

«К договору СНВ вела “разрядка международной напряженности”. Еще при Брежневе в 1970-е мы достигли договоренностей с США: давайте не наращивать ядерные арсеналы. О сокращении тогда речь еще не шла — пока лишь об ограничении», — отметил историк.