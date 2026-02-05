Reuters: Дипломатический советник Макрона Бонн прилетал Москву

Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и с этой целью президент республики Эммануэль Макрон собирается позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение 3 февраля выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил маловероятность изменения отношения Франции к РФ, из-за чего, по его словам, неясно, как Макрон намерен выстраивать диалог с Путиным.