Reuters: Дипломатический советник Макрона Бонн прилетал Москву

Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн посетил Москву. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.
— Дипломатический советник Макрона во вторник, 3 февраля, отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами, — сказано в публикации.
Уточняется, что целью визита является установить диалог. Подробностей источник не привел.
Елисейский дворец не стал ни подтверждать, ни опровергать данную информацию, передало агентство.
Франция хочет стать полноценным участником переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и с этой целью президент республики Эммануэль Макрон собирается позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение 3 февраля выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил маловероятность изменения отношения Франции к РФ, из-за чего, по его словам, неясно, как Макрон намерен выстраивать диалог с Путиным.
2 февраля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между Европой и Россией. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы европейские столицы могли напрямую отстаивать свои интересы, не перекладывая ответственность на других.