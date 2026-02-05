Ричмонд
Новости СВО. ВС РФ освободили Староукраинку и Степановку, наступают на Доброполье, зажимая ВСУ в клещи, переговоры в Абу-Даби, 5 февраля

Российские войска продвигаются в ДНР и Запорожской области, Киев узаконивает педофилию, представители России, США и Украины встретились в ОАЭ — дайджест Life.ru.

Курская область, 5 февраля.

103-я бригада Территориальной обороны понесла потери у Курской области. По их позициям, расположенным вблизи Волфино, российская авиация нанесла удары. На Сумщине ВС РФ ведут наступление. Продвижения фиксируются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли здесь свыше 110 человек, а также гаубицу, миномёты, станцию РЭБ «Анклав», внедорожники и грузовик.

Запорожская область, 5 февраля.

Армия России освободила Староукраинку. Населённый пункт был взят бойцами 114-го гвардейского полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток».

— Бойцам-дальневосточникам удалось расширить плацдарм к западу от реки Гайчур и продвинуться к трассе, соединяющей Зализничное с Верхней Терсой. Последний населённик расположен на важном перекрёстке и является значимым для ВСУ логистическим узлом, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Село Староукраинка находится на Западе от Гуляйполя. Канал «Рыбарь» сообщает, что киевское командование перебрасывает на это направление дополнительные силы.

— Севернее продолжаются интенсивные боевые действия. Противник регулярно совершает вылазки на рубеже Рождественка — Воздвижевка, пытаясь форсировать Гайчур и проникнуть в населённые пункты на его восточном берегу, — пишут авторы «Рыбаря».

Донецкая Народная Республика, 5 февраля.

В Донецкой Народной Республике под контроль России перешло село Степановка. Оно находится западнее Константиновки, за которую сейчас идут бои.

— Событие ожидаемое. Упорные бои за это небольшое село продолжались на протяжении двух недель. И этот успех позволяет нам зацепиться за верховья поросшей деревьями и кустарниками Длинной Балки, которая тянется на много километров на север и заходит в тыл Константиновке, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

В самой Константиновке бои идут внутри города. При этом продолжается операция по полуохвату этого города.

— В городской застройке Константиновки после зачистки ж/д вокзала продолжают давить на север наши штурмовые группы. Западнее Константиновки после освобождения посёлка Бересток мы увеличиваем «западную клешню» охвата города, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Одновременно с этим войска продвигаются к Доброполью. Военкор Тимофей Ермаков сообщает об успехах севернее Нового Донбасса.

— Лесополоса, разделяющая Доброполье и Новый Донбасс, активно обрабатывается артой, ФАБами и ФПВ. Это последний крупный укреплённый рубеж перед входом в город. Также наши ДРГ уже присутствуют в Облачном, Кутузовке и Рубежном, — утверждает Ермаков.

Операторы БПЛА пресекли ротацию боевиков ВСУ на Купянском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.

Новый раунд переговоров по Донбассу в Абу-Даби.

Представители России и Украины провели очередные переговоры в Абу-Даби. Во встрече также участвуют американские дипломаты. Журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на украинских переговорщиков, заявляет, что первый день прошёл продуктивно. Разговор продолжится 5 февраля 2026 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что позицию нашей страны и украинцы, и американцы знают. Киев никакого решения по урегулированию не принимает.

— Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается, — заявил Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать подробности переговоров.

— Я не хочу утверждать, что сами по себе переговоры уже означают прогресс, но хорошо, что диалог вообще ведётся. При этом я хотел бы предостеречь всех: в подобных вопросах, с учётом высокой чувствительности темы, прогресс, скорее всего, не станет известен — даже через утечки — до тех пор, пока не произойдёт реальный прорыв, — заявил Рубио.

По его словам, если сравнить перечень нерешённых вопросов, который существовал в это же время год назад, с тем перечнем, который остаётся сейчас на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией, то он существенно сократился.

Скандальный законопроект Рады: легализация браков с 14-летними.

Депутаты Верховной рады озаботились демографической проблемой на Украине: они предложили снизить для девушек минимальный возраст заключения брака. Если соответствующий закон будет принят, то бракосочетание возможно будет с 14 лет.

— По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, суд может предоставить право на брак, если это соответствует его интересам. В случае беременности или рождения ребёнка решение может быть принято с 14 лет, — говорится в законопроекте.

На данный момент украинское законодательство разрешает брак с 18 лет и по решению суда с 16.

