Новости СВО. ВС РФ освободили Староукраинку и Степановку, наступают на Доброполье, зажимая ВСУ в клещи, переговоры в Абу-Даби, 5 февраля

— Я не хочу утверждать, что сами по себе переговоры уже означают прогресс, но хорошо, что диалог вообще ведётся. При этом я хотел бы предостеречь всех: в подобных вопросах, с учётом высокой чувствительности темы, прогресс, скорее всего, не станет известен — даже через утечки — до тех пор, пока не произойдёт реальный прорыв, — заявил Рубио.