Курская область, 5 февраля.
103-я бригада Территориальной обороны понесла потери у Курской области. По их позициям, расположенным вблизи Волфино, российская авиация нанесла удары. На Сумщине ВС РФ ведут наступление. Продвижения фиксируются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
За сутки украинские вооружённые формирования потеряли здесь свыше 110 человек, а также гаубицу, миномёты, станцию РЭБ «Анклав», внедорожники и грузовик.
Запорожская область, 5 февраля.
Армия России освободила Староукраинку. Населённый пункт был взят бойцами 114-го гвардейского полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток».
— Бойцам-дальневосточникам удалось расширить плацдарм к западу от реки Гайчур и продвинуться к трассе, соединяющей Зализничное с Верхней Терсой. Последний населённик расположен на важном перекрёстке и является значимым для ВСУ логистическим узлом, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.
Село Староукраинка находится на Западе от Гуляйполя. Канал «Рыбарь» сообщает, что киевское командование перебрасывает на это направление дополнительные силы.
— Севернее продолжаются интенсивные боевые действия. Противник регулярно совершает вылазки на рубеже Рождественка — Воздвижевка, пытаясь форсировать Гайчур и проникнуть в населённые пункты на его восточном берегу, — пишут авторы «Рыбаря».
Донецкая Народная Республика, 5 февраля.
В Донецкой Народной Республике под контроль России перешло село Степановка. Оно находится западнее Константиновки, за которую сейчас идут бои.
— Событие ожидаемое. Упорные бои за это небольшое село продолжались на протяжении двух недель. И этот успех позволяет нам зацепиться за верховья поросшей деревьями и кустарниками Длинной Балки, которая тянется на много километров на север и заходит в тыл Константиновке, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.
В самой Константиновке бои идут внутри города. При этом продолжается операция по полуохвату этого города.
— В городской застройке Константиновки после зачистки ж/д вокзала продолжают давить на север наши штурмовые группы. Западнее Константиновки после освобождения посёлка Бересток мы увеличиваем «западную клешню» охвата города, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
Одновременно с этим войска продвигаются к Доброполью. Военкор Тимофей Ермаков сообщает об успехах севернее Нового Донбасса.
— Лесополоса, разделяющая Доброполье и Новый Донбасс, активно обрабатывается артой, ФАБами и ФПВ. Это последний крупный укреплённый рубеж перед входом в город. Также наши ДРГ уже присутствуют в Облачном, Кутузовке и Рубежном, — утверждает Ермаков.
Операторы БПЛА пресекли ротацию боевиков ВСУ на Купянском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Новый раунд переговоров по Донбассу в Абу-Даби.
Представители России и Украины провели очередные переговоры в Абу-Даби. Во встрече также участвуют американские дипломаты. Журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на украинских переговорщиков, заявляет, что первый день прошёл продуктивно. Разговор продолжится 5 февраля 2026 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что позицию нашей страны и украинцы, и американцы знают. Киев никакого решения по урегулированию не принимает.
— Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается, — заявил Песков.
Госсекретарь США Марко Рубио не стал раскрывать подробности переговоров.
— Я не хочу утверждать, что сами по себе переговоры уже означают прогресс, но хорошо, что диалог вообще ведётся. При этом я хотел бы предостеречь всех: в подобных вопросах, с учётом высокой чувствительности темы, прогресс, скорее всего, не станет известен — даже через утечки — до тех пор, пока не произойдёт реальный прорыв, — заявил Рубио.
По его словам, если сравнить перечень нерешённых вопросов, который существовал в это же время год назад, с тем перечнем, который остаётся сейчас на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией, то он существенно сократился.
Скандальный законопроект Рады: легализация браков с 14-летними.
Депутаты Верховной рады озаботились демографической проблемой на Украине: они предложили снизить для девушек минимальный возраст заключения брака. Если соответствующий закон будет принят, то бракосочетание возможно будет с 14 лет.
— По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, суд может предоставить право на брак, если это соответствует его интересам. В случае беременности или рождения ребёнка решение может быть принято с 14 лет, — говорится в законопроекте.
На данный момент украинское законодательство разрешает брак с 18 лет и по решению суда с 16.