«Фундаментальная переориентация»: в США рассказали о новом курсе в отношении России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на глубокие разногласия по Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке Мегин Келли.
«Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», — сказал политик.
Вэнс добавил, что внешняя политика Трампа ориентирована «на прагматичные интересы, а не на разделение стран на союзников и врагов». Новый курс Белого дома якобы предполагает сотрудничество даже с оппонентами в тех областях, где возможно согласие.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к сотрудничеству с США и странами Европы, включая Великобританию. Глава государства отметил, что такое взаимодействие должно основываться на принципах равенства и взаимного уважения.