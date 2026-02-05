Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фундаментальная переориентация»: в США рассказали о новом курсе в отношении России

Вэнс: Трамп готов искать точки соприкосновения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на глубокие разногласия по Украине. Об этом он сообщил в интервью журналистке Мегин Келли.

«Его [Трампа] позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», — сказал политик.

Вэнс добавил, что внешняя политика Трампа ориентирована «на прагматичные интересы, а не на разделение стран на союзников и врагов». Новый курс Белого дома якобы предполагает сотрудничество даже с оппонентами в тех областях, где возможно согласие.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил готовность к сотрудничеству с США и странами Европы, включая Великобританию. Глава государства отметил, что такое взаимодействие должно основываться на принципах равенства и взаимного уважения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше