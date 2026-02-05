Беглые, но не бедные. Как генерал, полковник и лейтенант льют грязь на Россию, но держат тут миллиарды

Однако если приглядеться, то Качур* — обыкновенный мажор. Он прослужил следователем по особо важным делам всего пару лет, в 2012—2014 годах. Ему было немного за двадцать. Вероятно, его пристроил туда влиятельный отец. Родитель Качура* разбогател в девяностых на разных сомнительных проектах. В десятых Качура-старшего осудили на четыре года тюрьмы за рейдерский захват здания в центре Москвы. Сейчас отец является обвиняемым в том же масштабном уголовном деле, что и сын. Им инкриминируют попытку рейдерского захвата IT-компании Merlion. Качурам удалось сбежать. Они сейчас живут и ведут бизнес в Черногории, ОАЭ и… на Украине.