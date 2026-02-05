Беглые, но не бедные. Как генерал, полковник и лейтенант льют грязь на Россию, но держат тут миллиарды

Полковник Гудков* и усадьба Станиславского.
Геннадий Гудков* проработал в КГБ 11 лет, дослужившись до полковника, но после перестройки был уволен оттуда по неизвестной причине, причём без права ношения формы. На гражданке экс-силовик открыл охранное агентство в усадьбе знаменитого Станиславского, получил весь этаж в элитном клубном доме на улице Куусинена и обзавёлся рынками в Подмосковье.
В нулевых-десятых Гудков* депутатствовал в Госдуме. Поначалу он вёл себя как патриотичный государственник: нахваливал президента, предлагал жёстко разгонять митинги и уголовно преследовать оппозицию. Но потом Гудков* переобулся, примкнул к оппозиционерам и стал завсегдатаем уличных протестов. Далеко не сразу, но его лишили депутатского кресла и исключили из партии СР. В 2019 году бывший сотрудник КГБ сбежал в болгарскую Варну.
Сейчас Гудков* изображает из себя лидера смехотворного «Правительства России в изгнании», которое собирается в Польше помечтать о распаде нашей страны.
— Каждый россиянин будет меченым. В Кремле паника и бунт. Россия уже распадается, — льёт он в украинские уши.
Наша армия у Гудкова* — «сборище извращенцев», наш народ — «одебиленные люди», Россия — «фашистская гадина», которую «надо додавливать».
Несмотря на своё бегство и русофобскую позицию, Гудков* спас своё российское имущество. Его жена до сих пор владеет прибыльными компаниями с пропиской в жилом помещении внутри той самой усадьбы Станиславского. Речь, например, о фирме «Вариант», на балансе которой остаются офисы стоимостью 137 млн рублей, или о предприятии «Реста гранд», которому принадлежит подмосковный рынок, оценённый в 50 млн рублей. Через другие структуры жена Гудкова* продолжает быть связана с торговыми центрами в Луховицах и стройрынком в Коломне. Суммарно перечисленные бизнесы приносят выручку около 50 млн рублей в год. Также у Гудковых* остаётся этаж в элитном ЖК стоимостью 300−350 млн рублей.
Генеральская сделка на Рублёвке.
Евгений Савостьянов* был очень странным генералом КГБ. Перестройку встретил геофизиком. На выборах в народные депутаты возглавил штаб Сахарова. Потом стал помощником первого мэра Москвы Гавриила Попова. Во время путча, выполняя приказы Бориса Ельцина, участвовал в защите Белого дома и лично опечатал здание ЦК.
— 23 августа 1991 года я нажал кнопку в рубке радиотрансляции системы гражданской обороны в здании ЦК КПСС и объявил, что даю 45 минут на эвакуацию персонала, после чего арестую всех оставшихся. И всё ЦК разбежалось! — вспоминал Савостьянов* в мемуарах.
Через две недели Ельцин назначил геофизика Савостьянова* главой Управления КГБ по Москве. Уровень новоявленного чекиста был такой, что он общался на равных с Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом.
В 1994 году Савостьянов* уволился из органов, чтобы совмещать должности советника олигарха Владимира Гусинского и замруководителя администрации Ельцина. В нулевых отставной генерал занимался нефтянкой. В десятых поддерживал уличных протестантов. За пару недель до начала спецоперации Савостьянов* покинул нашу страну и осел в Лос-Анджелесе.
— Россия к западу от Урала никому не нужна вообще, даже самому населению России, — теперь Савостьянов* вещает подобные бредни на страницах «Вашингтон таймс». По его мнению, россияне — это «низы с нацистской идеей».
Незадолго до признания иноагентом Савостьянов* выставил на продажу за 79 млн рублей свой украшенный гербом России особняк, расположенный на Рублёвке.
Скорее всего, отставной генерал успел продать и другую свою недвижимость: апартаменты в ведомственном доме, где жил Косыгин; квартиру в ЖК «Депутатский», где дают служебные квартиры депутатам Госдумы, а также трёшку в номенклатурном конструктивистском доме у Пушкинского музея — суммарно потянет на 350 млн рублей.
Семейный бизнес беглого лейтенанта.
Лейтенант юстиции, экс-следователь ГСУ СК России по Московской области Кирилл Качур* — богатейший из иноагентского списка: с ним связывают активы стоимостью 9,5 млрд рублей. Ещё ему инкриминируют рекордные 19 уголовных статей, включая создание ОПГ, взяточничество, мошенничество и подлог.
Однако если приглядеться, то Качур* — обыкновенный мажор. Он прослужил следователем по особо важным делам всего пару лет, в 2012—2014 годах. Ему было немного за двадцать. Вероятно, его пристроил туда влиятельный отец. Родитель Качура* разбогател в девяностых на разных сомнительных проектах. В десятых Качура-старшего осудили на четыре года тюрьмы за рейдерский захват здания в центре Москвы. Сейчас отец является обвиняемым в том же масштабном уголовном деле, что и сын. Им инкриминируют попытку рейдерского захвата IT-компании Merlion. Качурам удалось сбежать. Они сейчас живут и ведут бизнес в Черногории, ОАЭ и… на Украине.
Кирилл Качур* не похож на других иноагентов. Он якобы не против России, а против коррупции в России.
— Наш народ спит летаргическим сном и вымирает, — заявляет в своих блогах Качур*.
Несмотря на то что старший и младший Качуры находятся в международном розыске, их семья сохраняет активы в России. У бывшего следака есть две мачехи и шесть единокровных сестер. По ним-то и было распределено коррупционное богатство. Речь об особняках и землях на Рублёвке, двух десятках квартир в элитных домах и тысячах квадратов офисов. Самые дорогие активы — дача в Серебряном Бору и цоколь в историческом доме (в сумме 1,6 млрд рублей).
СМИ сообщали, что у Кирилла Качура* изъяли часть имущества — это не так. На решение суда в 2026 году была подана апелляция. Качуры принимает все меры, чтобы спасти богатство. В ход могут идти такие уловки, как фиктивное банкротство, переоформление на третьих лиц и продажа имущества добросовестным покупателям.
На этом фоне возмутительно ведёт себя одна из мачех (нынешняя) Кирилла Качура* Мария Григорьева. Перед новогодними праздниками она посетила Большой театр в похожем на пеньюар платье, а в антракте балета устроила провокационную фотосессию, лёжа на бортике ложи — вышел скандал. Григорьеву осудили артисты Большого, а экс-премьер Николай Цискаридзе призвал наказать её за «срам» «мытьём полов».