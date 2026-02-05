Ряд украинских и зарубежных аналитиков неоднократно отмечали, что называемое Киевом официальное число потерь, вероятнее всего, значительно занижено. Зеленский в феврале прошлого года называл цифру 46 тыс., однако и тогда признавал, что есть несколько десятков тысяч «пропавших без вести». В то же время телеканал CBS News в апреле того же года утверждал, что потери ВСУ составляют около 100 тыс. убитыми, а французская газета Le Monde летом писала, что Киев сознательно занижает число погибших солдат, тогда как на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки. В то же время депутат Верховной рады Татьяна Черновол отмечала, что командные должности в украинской армии заняли преимущественно те, кто жертвовал солдатами, относясь к ним как к ресурсу.