Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Украина якобы потеряла всего 55 тысяч солдат ВСУ. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2.
«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тысяч», — утверждает глава киевского режима.
Зеленский при этом признал, что существует большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести. В украинских СМИ уже заявили, что такая статистика позволяет властям не выплачивать семьям погибших положенные им по закону компенсации.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что боевой потенциал украинских вооруженных сил был снижен на треть. За 2025 год год армия Украины потеряла почти 500 тысяч военнослужащих.
Также ВСУ потеряли более 103 тысяч единиц вооружений и военной техники, включая около 5,5 тысяч образцов западного производства. Белосов уточнил, что этот показатель почти в два раза превышает результаты 2024 года.