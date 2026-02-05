Вэнс заявил, что США, Россия и Китай должны сократить ядерный арсенал

Вэнс подчеркнул, что сокращение ядерных арсеналов является приоритетной задачей для Вашингтона.
«Мы собираемся работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы снизить количество ядерного оружия в мире, вне зависимости от того, друг это или мы с ним соперничаем», — заявил Вэнс.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой продления соблюдения основных количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока. Однако Москва пока не получила ответа от Вашингтона на данное предложение. Срок действия договора истекает 5 февраля.
Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия и Соединённые Штаты более не связаны обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Такое положение дел предоставляет сторонам свободу в определении дальнейших действий.
