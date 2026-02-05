Вэнс заявил, что США, Россия и Китай должны сократить ядерный арсенал

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой продления соблюдения основных количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока. Однако Москва пока не получила ответа от Вашингтона на данное предложение. Срок действия договора истекает 5 февраля.