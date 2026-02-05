Ричмонд
Вэнс заявил, что США, Россия и Китай должны сократить ядерный арсенал

Соединённые Штаты намерены сотрудничать с Россией, Китаем и другими странами для уменьшения количества ядерного оружия в мире. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американской журналистке Мегин Келли.

Вэнс подчеркнул, что сокращение ядерных арсеналов является приоритетной задачей для Вашингтона.

«Мы собираемся работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы снизить количество ядерного оружия в мире, вне зависимости от того, друг это или мы с ним соперничаем», — заявил Вэнс.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой продления соблюдения основных количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока. Однако Москва пока не получила ответа от Вашингтона на данное предложение. Срок действия договора истекает 5 февраля.

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что Россия и Соединённые Штаты более не связаны обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях. Такое положение дел предоставляет сторонам свободу в определении дальнейших действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

