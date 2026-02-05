«Пинает ногами»: депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

«Пожилая женщина становится на колени с документами в руках, свидетельствующими о том, что ее сын имеет инвалидность и непригоден к службе. Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю Женщины на коленях перед Зеленским, а он пинает их ногами», — написал Дмитрук.