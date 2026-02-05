Вэнс: США будут сотрудничать с Россией для сокращения ядерного оружия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией для сокращения числа ядерных вооружений в мире. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Мегин Келли.
«Мы собираемся работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы снизить количество ядерного оружия в мире», — отметил вице-президент США.
Вэнс считает, что эта работа якобы будет проводиться независимо от того, является ли страна союзником или соперником США.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля 2026 года. Россия готова продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору в течение одного года после этой даты.
Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подробно рассмотрел, как и зачем СССР заключал СНВ-1. Также рассказал, что привело к его исчезновению. В статье описаны последствия для нашей страны и всего мира.