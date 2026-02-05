Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США будут сотрудничать с Россией для сокращения ядерного оружия

Вэнс заявил, что США намерены сотрудничать с РФ, несмотря на разногласия.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией для сокращения числа ядерных вооружений в мире. Об этом он сообщил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

«Мы собираемся работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы снизить количество ядерного оружия в мире», — отметил вице-президент США.

Вэнс считает, что эта работа якобы будет проводиться независимо от того, является ли страна союзником или соперником США.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля 2026 года. Россия готова продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору в течение одного года после этой даты.

Ранее военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец подробно рассмотрел, как и зачем СССР заключал СНВ-1. Также рассказал, что привело к его исчезновению. В статье описаны последствия для нашей страны и всего мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше