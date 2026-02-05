Киев предложил Эстонии ознакомиться с системой бонусов за убийство бойцов РФ

Согласно информации министерства обороны Украины, схема функционирует следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи, подтверждающие убийство российских военных, в программный комплекс Delta. После проверки эти эпизоды конвертируются в цифровые «очки», которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на приобретение беспилотников и роботизированных систем.