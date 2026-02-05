Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев предложил Эстонии ознакомиться с системой бонусов за убийство бойцов РФ

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров по итогам встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром заявил, что Киев готов продемонстрировать Эстонии работу цифровых сервисов для военных, включая систему бального учёта убийств российских военнослужащих.

Источник: Life.ru

Согласно информации министерства обороны Украины, схема функционирует следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи, подтверждающие убийство российских военных, в программный комплекс Delta. После проверки эти эпизоды конвертируются в цифровые «очки», которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на приобретение беспилотников и роботизированных систем.

«Благодаря технологическому лидерству Эстонии и работе коалиции, Украина масштабирует цифровые решения, в частности онлайн-сервисы для военных. Украина готова открыто демонстрировать работу таких продуктов как DELTA и система ситуационной осведомленности в небе. Украинские оборонные инновации будут доступны Эстонии для тестирования без бюрократических барьеров», — цитирует слова Фёдорова сайт украинского военного ведомства.

Напомним, что ещё будучи министром цифровой трансформации Украины, Михаил Фёдоров ввёл в ВСУ систему начисления цифровых баллов за убийства российских военнослужащих. Будущий глава Минобороны начал выстраивать эту систему в 2023 году, когда запускал кластер военных разработок Brave1.

Такая система вызвала критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают на то, что подобный подход превращает гибель людей в элемент балльного учёта.

Ранее сообщалось, что Эстония пытается ограничить российское судоходство в Балтийском море. Временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов подчеркнул недопустимость применения силовых методов против экипажей гражданских судов. Эстонию предупредили о риске повторения судьбы Украины из-за провокаций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.