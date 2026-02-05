Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев сконцентрировал националистов «Азова» на Харьковщине и ДНР

Незначительные по численности подразделения заметили в Сумской и Запорожской областях, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) сконцентрировало боевиков запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» на линии фронта на Харьковщине и Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за “Азов” и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что незначительные по численности подразделения украинских националистов также зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.