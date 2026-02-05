Марочко: Киев сконцентрировал националистов «Азова» на Харьковщине и ДНР

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) сконцентрировало боевиков запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» на линии фронта на Харьковщине и Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за “Азов” и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», — сказал он.
Военный эксперт добавил, что незначительные по численности подразделения украинских националистов также зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.