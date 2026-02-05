Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС. На встрече с общественностью, организованной журналом Mandiner в Будапеште, он указал, что запрет на вещание российских СМИ на территории Евросоюза лишает европейцев возможности узнать позицию России по поводу конфликта, в то время как украинские СМИ свободно распространяют свою точку зрения.
По словам Орбана, независимо от оценки ситуации, люди имеют право знать аргументы обеих сторон конфликта, но не могут этого сделать из-за ограничений, установленных Брюсселем, что стало повседневной реальностью.
Глава правительства Венгрии считает, что такая информационная асимметрия позволяет лидерам ЕС вводить граждан в заблуждение и принимать опасные решения, такие как планы по отправке западных войск на Украину. Эти шаги, по его мнению, повышают риск прямого военного столкновения с Россией.
Орбан подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы российско-украинский конфликт не перерос в региональный или мировой. Он также напомнил, что его правительство последовательно выступает против финансирования Украины из бюджета ЕС и поставок вооружений, которые, по его оценке, лишь затягивают конфликт.
Ранее сообщалось, что западные страны выделили Украине 168 миллиардов долларов с февраля 2022 года.
