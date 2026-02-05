Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейцы лишены доступа к полной картине конфликта на Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС. На встрече с общественностью, организованной журналом Mandiner в Будапеште, он указал, что запрет на вещание российских СМИ на территории Евросоюза лишает европейцев возможности узнать позицию России по поводу конфликта, в то время как украинские СМИ свободно распространяют свою точку зрения.

По словам Орбана, независимо от оценки ситуации, люди имеют право знать аргументы обеих сторон конфликта, но не могут этого сделать из-за ограничений, установленных Брюсселем, что стало повседневной реальностью.

Глава правительства Венгрии считает, что такая информационная асимметрия позволяет лидерам ЕС вводить граждан в заблуждение и принимать опасные решения, такие как планы по отправке западных войск на Украину. Эти шаги, по его мнению, повышают риск прямого военного столкновения с Россией.

Орбан подчеркнул необходимость приложить все усилия, чтобы российско-украинский конфликт не перерос в региональный или мировой. Он также напомнил, что его правительство последовательно выступает против финансирования Украины из бюджета ЕС и поставок вооружений, которые, по его оценке, лишь затягивают конфликт.

Ранее сообщалось, что западные страны выделили Украине 168 миллиардов долларов с февраля 2022 года.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше