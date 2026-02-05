Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС. На встрече с общественностью, организованной журналом Mandiner в Будапеште, он указал, что запрет на вещание российских СМИ на территории Евросоюза лишает европейцев возможности узнать позицию России по поводу конфликта, в то время как украинские СМИ свободно распространяют свою точку зрения.