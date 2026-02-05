Дмитриев ответил на заявление Туска о связях Эпштейна с Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных связях скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.
В своём сообщении в социальной сети X Дмитриев предложил инициировать расследование, чтобы выяснить, не является ли Туск тайным братом или сыном Эпштейна, намекая на внешнее сходство.
Этот комментарий стал ответом на недавнее утверждение польского премьера о том, что Эпштейн якобы мог работать на российские спецслужбы.
Ранее сообщалось, что Эпштейн в рассекреченной переписке сравнил себя с «русским киллером».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.