Дмитриев ответил на заявление Туска о связях Эпштейна с Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных связях скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Россией.

В своём сообщении в социальной сети X Дмитриев предложил инициировать расследование, чтобы выяснить, не является ли Туск тайным братом или сыном Эпштейна, намекая на внешнее сходство.

Этот комментарий стал ответом на недавнее утверждение польского премьера о том, что Эпштейн якобы мог работать на российские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что Эпштейн в рассекреченной переписке сравнил себя с «русским киллером».

