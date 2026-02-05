«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тысяч», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Ряд экспертов и зарубежных СМИ неоднократно отмечали, что официальная статистика потерь, публикуемая Киевом, может быть существенно занижена. Так, в апреле 2023 года телеканал CBS News сообщал о приблизительно 100 тысячах погибших с украинской стороны, а летом того же года французская газета Le Monde писала о нехватке мест на кладбищах и возможном сокрытии реальных масштабов потерь. В феврале 2023 года сам Зеленский оценивал потери в 46 тысяч убитыми, также упоминая о десятках тысяч пропавших без вести.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю больше всего погибших военнослужащих ВСУ были родом из Полтавской области. За последнюю неделю было опознано 27 человек из этого региона. Эта область практически каждую неделю удерживает лидерство по количеству потерь среди украинских регионов. Тем временем в Купянске и Купянске-Узловом потери ВСУ достигли 5,5 тысячи человек. Накануне ВС РФ отразили пять контратак, уничтожено около 80 человек, в том числе военнослужащие элитной бригады «Хартия».
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.