СМИ: в Израиле из-за взрыва машины погиб один человек

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Машина взорвалась в израильском городе Кирьят-Ям, один человек скончался, двое, в том числе 13-летний подросток, пострадали, сообщает газета газета Jerusalem Post со ссылкой на представителя Медицинского центр Рамбам.
По данным газеты, трагедия произошла в среду вечером. Медики, прибывшие на место инцидента, обнаружили трех человек, лежащих рядом с машиной. Из автомобиля шел дым. Согласно газете, пострадавших госпитализировали, но один из них, мужчина 40 лет, скончался в больнице.
«По меньшей мере один человек погиб, еще два получили ранения при взрыве машины в Кирьят-Яме… Тридцатилетний мужчина и 13-летний мальчик были госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в публикации Jerusalem Post.
Издание указывает, что причина взрыва на данный момент неизвестна.